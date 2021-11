Nach Corona-Alarm beim DFB-Team: Das wünscht sich Bundestrainer Flick für die Zukunft

Bundestrainer Hansi Flick will sich erst nach den anstehenden beiden Länderspielen mit der Frage beschäftigen, ob er in Zukunft auch den Impfstatus seiner Nationalspieler als Voraussetzung für eine Nominierung einbezieht. " Ich hoffe, dass es solche Themen, dass wir fünf Spieler nach Hause schicken müssen aufgrund von Corona, nicht mehr gibt, das würde ich mir wünschen ", sagte Flick am Mittwoch in Wolfsburg. Nach einem positiven Corona-Test beim vollständig geimpften Niklas Süle mussten auch Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Karim Adeyemi in Quarantäne abreisen.

Kimmich hatte zuletzt selbst bestätigt, nicht geimpft zu sein. Zum Impfstatus von Musiala, Gnabry und Adeyemi machte der Deutsche Fußball-Bund keine Angaben. Flick betonte, es gebe in Deutschland keine Impfpflicht und jene, die sich nicht impfen lassen, dürften nicht verurteilt werden. "Für mich ist es trotzdem der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt", sagte der Bundestrainer. "Jeder hat am Ende die Verantwortung für sich und das Recht, das zu verweigern." Seine Meinung sei "ganz klar", dass er sich wünsche, dass die Spieler geimpft seien.

"Wir müssen einfach schauen, wie wir das in Zukunft machen, das wird uns noch länger beschäftigten, wie wir uns schützen." Beim aktuellen Lehrgang mit den WM-Qualifikationsspielen am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien wurden die Nationalspieler bei der Ankunft im Teamhotel getestet. Das WM-Ticket hatte das Flick-Team bereits Anfang Oktober gelöst.

Bundestrainer Hansi Flick über…

… die aktuelle Lage: "Wir haben uns das alle anders vorgestellt, es war viel Hektik da. Einige Spieler musste abreisen aufgrund des Coronafalls und von Verletzungen. Jetzt hat auch Julian Draxler eine muskuläre Verletzung, er wird eine Zeitlang ausfallen. Das tut mir sehr leid für ihn, er hatte sich viel vorgenommen und wollte sich zeigen. Aber es ist jetzt die Chance für andere. Ridle Baku war schon mal dabei, Maximilian Arnold hatten wir immer unter Beobachtung, genau wie Kevin Volland und Jonathan Tah. Wir haben die Möglichkeit den ein oder anderen zu sehen."

… die Stimmung in der Mannschaft: "Die Atmosphäre ist in Ordnung, natürlich war am Montag eine gewisse Unruhe da."

… den Löw-Abschied: "Für jeden, der unter Jogi Nationalspieler wurde, ist es ein besonders Spiel. Wir wollen ihm Dankbarkeit zeigen und eine Anerkennung geben. Auch ich habe ihm viel zu verdanken. Sein Anruf hat mein Leben verändert. Ich freue mich, ihn mal wieder zu sehen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch, hat den Druck nie weitergegeben – das war eine große Eigenschaft. Ich habe mir viel von ihm abgeschaut und bin froh, wenn wir mal wieder einen Rotwein trinken können."

… erstmals eine Frau als Schiri: "Wir sind in Deutschland da ja Vorreiter mit Bibiana Steinhaus-Webb, die immer toll performt hat. Ich freue mich darauf, es ist an der Zeit."

… ein Umdenken bei der Impfstrategie: "Fakt ist, dass wir aktuell alles tun, was verlangt wird. Das so etwas passiert wie am Montag war fast vorauszusehen. Es gibt keine Impfpflicht. Deshalb darf man die Leute nicht verurteilen, die es nicht tun. Die gibt es in allen Bereichen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass der einzige Weg aus der Pandemie ist. Am Ende hat jeder die Verantwortung für sich. Ich habe mit den Spielern gesprochen und werde das in den nächsten Wochen nochmals tun. Wir haben eine Riesenverantwortung, das ist klar."

… das Spiel gegen Liechtenstein: "Liechtenstein hat uns im Hinspiel einen großen Fight geliefert, das werden sie wieder versuchen. Wir sind bestrebt, die Dinge, die wir da nicht so gut gemacht haben, besser zu machen – mit mehr Selbstvertrauen reingehen, kompromisslos die Chancen reinmachen, so früh wie möglich. Wir wollen den Fans vor ausverkauftem Haus ein tolles Spiel bieten."

… die Stürmer: "Vor ein paar Wochen war augenscheinlich es noch so, dass wir nach Alternativen gesucht haben. Jetzt hat Jonny Burkhardt eine tolle Entwicklung genommen, Lukas Nmecha hat schon im Training gezeigt, warum er dabei ist. Wir wissen alle, dass Kevin Volland ein Spieler ist, der eine enorme Qualität hat, auch in Monaco gut in Form ist. Karim Adeymi hat bei uns schon Spuren hinterlassen, musste jetzt leider abreisen. Natürlich ist es schade, dass Timo Werner nicht dabei ist, aber jetzt können sich andere zeigen – vielleicht ja Nmecha in seinem Heimstadion, schauen wir mal…"