Nach positiver Corona-Diagnose: Ronaldo meldet sich mit Badefoto aus Quarantäne

Der positiv auf das Coronavirus getestete Juventus-Star Cristiano Ronaldo hat am Freitag aus seiner Quarantäne in Turin auf Instagram ein Foto verbreitet, auf dem er lässig, lachend und in Badehose in einem Indoor-Schwimmbad zu sehen ist. Dazu postete der 35-Jährige: „Lass nicht zu, dass das, was du nicht tun kannst, dem im Weg steht, was du tun kannst.“