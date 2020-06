Wegen Corona: Englische Fußball-Liga bricht 3. und 4. Liga endgültig ab – Geisterspiele keine Option

Die Englische Fußball-Liga (EFL) hat am Dienstag mit "überwältigender Mehrheit" der Vereine beschlossen, die Saison in der 3. und 4. Liga wegen der Corona-Pandemie vorzeitig zu beenden. Der gesamte Fußball in Großbritannien ist seit dem 13. März wegen der Pandemie ausgesetzt. Da die britische Regierung festlegte, dass ein Neustart nur ohne Fans in den Stadien stattfinden darf und die Klubs in den unteren Ligen stark von den Ticket-Verkäufen abhängig sind, fiel die Entscheidung für das Ende der Saison.