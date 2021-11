Drastische Corona-Einschränkungen: Heimspiele des FC Bayern nur noch mit 25 Prozent Zuschauer-Auslastung

Wegen der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie verschärft Bayern seine Maßnahmen drastisch. Alle Clubs, Diskotheken und Bars sollen für die nächsten drei Wochen schließen, Weihnachtsmärkte soll es in diesem Jahr nicht geben, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen seiner Koalition in München ankündigte. Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben. Am Dienstag sollen die Maßnahmen beschlossen werden und vorerst bis zum 15. Dezember gelten. Den FC Bayern treffen diese Maßnahmen hart.

Kultur- und Sportveranstaltungen dürften nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern - beim deutschen Rekordmeister wären das knapp 19.000. Zudem gilt dort die 2G-plus-Regel - Zugang also auch für Geimpfte und Genesene nur noch mit Test. Betroffen sind davon auch die Heimspiele von Rekordmeister FC Bayern München. In diesem Jahr geht es in der Allianz Arena noch gegen Arminia Bielefeld (27. November), den FC Barcelona (8. Dezember) und Mainz 05 (11. Dezember). Für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg (17. Dezember) könnten wieder andere Regeln gelten.