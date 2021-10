Nach Corona-Erkrankung: Bayern-Boss Hainer rechnet mit Rückkehr von Nagelsmann gegen Gladbach

Dem FC Bayern München fehlte zuletzt der wichtigste Mann: Cheftrainer Julian Nagelsmann konnte beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am vergangenen Mittwoch sowie bei der Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht dabei sein. Beim kommenden DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr Sky und ARD) könnte er auf die Bank der Münchener zurückkehren. Bayern-Präsident Herber Hainer äußerte sich zumindest optimistisch. "Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sei kann", so der 67-Jährige am Rande der Premiere der Amazon-Dokumentationsreihe "FC Bayern - Behind the Legend" am Montag.

