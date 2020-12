Corona-Erkrankung bei Lewis Hamilton: Williams-Pilot George Russell fährt für Mercedes

Eine große Chance für George Russell! Der Brite wird am kommenden Wochenende in der Formel 1 für Mercedes an den Start gehen und dort Weltmeister Lewis Hamilton ersetzen. Dieser wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und muss das zweite Rennwochenende in Bahrain deshalb auslassen. Kurios: Russell startet in der Formel 1 eigentlich für Williams.

