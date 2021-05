Nach Corona-Erkrankung: Real-Star Toni Kroos im DFB-Trainingslager eingetroffen

Rio-Weltmeister Toni Kroos ist im DFB-Quartier in Seefeld eingetroffen. Der DFB veröffentlichte am Sonntagabend Fotos von der Ankunft des Real-Madrid-Stars im EM-Vorbereitungscamp in den Tiroler Alpen und kommentierte: "Schön, dass du da bist." Der 101-malige Nationalspieler war in Madrid an Corona erkrankt. Nach Ablauf der 14-tägigen häuslichen Quarantäne und einem negativen Corona-Test konnte Kroos von Spanien nach Österreich reisen. Anzeige

In den nächsten Tagen stehen für den 31 Jahre alten Mittelfeldspieler in Österreich bei der medizinischen Abteilung des DFB mehrere Untersuchungen an. Dann gibt es für den Routinier ein spezielles Aufbauprogramm. Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass Kroos im ersten EM-Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Frankreich fit ist.

Löw hatte noch am Samstag erklärt, dass die zeitliche Ankunft des Weltmeisters von 2014 nicht absehbar ist. "Bei Toni Kroos warten wir nach seiner Corona-Erkrankung auf grünes Licht – gestern war er noch positiv. Sobald er negativ ist, wird er die Reise zu uns antreten", so der im Anschluss an die EM scheidende DFB-Coach. Ob Kroos nun unmittelbar am Teamtraining teilnehmen kann, ist indes offen. "Dann müssen wir abwarten, wie belastbar er ist, denn er hatte schon leichte Symptome", erklärte Löw.

Auch Champions-League-Quartett fehlt noch im Trainingslager Neben Kroos sind auch die vier deutschen Endspiel-Teilnehmer in der Champions League Ilkay Gündogan (Manchester City), Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner (alle FC Chelsea) noch nicht bei der Mannschaft eingetroffen. Das Quartett verfolgt einen stringenten Zeitplan, um rechtzeitig zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft ins Trainingslager des DFB-Teams nach Seefeld zu reisen.