Corona-Fall bei Bayern-Gegner Hoffenheim: Christoph Baumgartner positiv getestet

Auch beim Gegner des FC Bayern München in der Bundesliga am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky), der TSG Hoffenheim, gibt es Corona-Probleme. Christoph Baumgartner ist trotz doppelter Impfung positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte der Verein über seinen Twitter-Account mit. Baumgartner sei in häuslicher Isolation und zeige keine Symptome heißt es weiter. Für das Spiel bei dem Rekordmeister fällt er auf jeden Fall aus.

Anzeige