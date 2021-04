Corona-Fall bei den Dresden Titans: Spiel gegen Sandersdorf abgesagt

Dresden. Nach Dynamo Dresden hat es nun auch die Dresden Titans wieder erwischt - auch bei den Drittliga-Basketballern hat das Coronavirus erneut zugeschlagen. Ein Spieler wurde am Freitag vor dem Abendspiel gegen die BSW Sixers mit positivem Befund in der Schnelltestung ermittelt. Daraufhin ordnete Geschäftsführer Rico Gottwald einen PCR-Test an, der das Ergebnis des ersten Tests leider bestätigte. Bei der Person soll es sich um einen Spieler handeln, der bereits einmal Covid-19 hatte.

