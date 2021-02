Corona-Fall bei den Recken: Filip Kuzmanovski nach WM positiv getestet

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben einen Corona-Fall zu beklagen: WM-Rückkehrer Filip Kuzmanovski wurde Ende vergangener Woche positiv auf das Virus getestet. Der Nordmazedonier hat sich sofort in häusliche Isolation. Er hatte keinen Kontakt zur Mannschaft. Insofern besteht keine Gefahr für den Rest des Teams, dass sich mitten in der Liga-Vorbereitung befindet. Das Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am 14. Februar ist für die Recken nicht gefährdet.

Alle anderen fünf WM-Rückkehrer – Fabian Böhm, Ivan Martinovic, Ilija Brozovic, Urban Lesjak und Nejc Cehte – wurden isoliert voneinander negativ getestet. Am Montag folgte der zweite Test. Die Ergebnisse werden am Dienstag erwartet. „Unsere medizinische Abteilung befindet sich im engen Austausch mit Filip, um die Situation weiter eng zu beobachten“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Wichtig ist jetzt, dass er sich schnell erholt und nach der häuslichen Quarantäne gesund zur Mannschaft zurückkehren kann.“ Wann, ist völlig offen. Dass er gegen Flensburg schon wieder dabei ist, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Was Christophersen positiv bewertet: „Es zeigt, dass unser Sicherheits- und Testsystem funktioniert.“