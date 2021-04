Corona-Fall bei Diez-Limburg: EC Hannover Indians Partie abgesagt

Die Coronafälle in der Eishockey-Oberliga nehmen zu: Nach der Absage des Auswärtsauftrittes der Scorpion in Halle, wurde auch das Spiel der Indians gegen Diez-Limburg kurzfristig abgesagt. Ob die gesamte Mannschfaft des Kontrahenten in Quarantäne muss, steht noch nicht fest.

Wie die Indians auf ihrer Homepage mitteilten, wurden insgesamt drei Spieler Rockets per Schnelltest positiv getestet. Jetzt müssen die Ergebnisse der PCR-Tests abgewartet werden, um zu beschließen wie es für die EGDL weitergeht. Für den kommenden Ostermontag ist schon das nächste Auswärtsspiel der Indians in Diez-Limburg angesetzt.