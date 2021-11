Corona-Fall bei Dynamo Dresden: Chris Löwe positiv getestet

Dresden. Bei Dynamo Dresden gibt es offenbar einen neuen Corona-Fall. Wie bild.de am Dienstagabend berichtete, soll Linksverteidiger Chris Löwe positiv auf das Virus getestet worden sein. Und das, obwohl der 32-Jährige vollständig geimpft sei. Wie es hieß, habe sich der Vogtländer, der bei den Schwarz-Gelben in der aktuellen Saison einen Stabilitätsanker darstellt, unmittelbar in Quarantäne begeben und dadurch das Mannschaftstraining am Mittwoch verpasst.

