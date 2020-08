Corona-Fall bei Kovac-Klub: Team-Mitglied der AS Monaco mit Virus infiziert

Die AS Monaco hat eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Der Fall sei in der Profimannschaft aufgetreten, teilte der Klub um Trainer Niko Kovac am Freitag mit ohne nähere Angaben zu machen. Dem betroffenen Spieler gehe es gut, er werde isoliert. Der Verein aus dem Fürstentum tritt am Sonntag (13 Uhr) in seiner ersten Partie der neuen Saison der französischen Ligue 1 gegen Stade Reims an.