Corona-Fall bei Lupo/Martini Wolfsburg: Spiel fällt aus, Training ruht

Fußball-Oberligist Lupo/Martini wird bis auf Weiteres keinen Fußball spielen. Der Klub hat in seinen Reihen einen bestätigten Corona-Fall. "Spiel- und Trainingsbetrieb ruhen, alles Weitere ist in Klärung mit dem Gesundheitsamt", sagte Lupo-Vorstandsmitglied Luciano Mileo am Dienstag. "Das ist eine schwere Situation", so Mileo. "Schließlich hat man ja im Umgang damit keine Erfahrung. Aber wir wissen uns beim Wolfsburger Gesundheitsamt in guten Händen."

Möglicherweise stehen jetzt Testungen weiterer Lupo-Spieler an, weitere Quarantänen außer für den Betroffenen sind zumindest denkbar. Inwieweit die Situation den Saisonstart des Teams am 6. September beeinflusst, ist offen. Dass auch Sportmannschaften auf Amateur-Ebene vom Virus betroffen sein könnten, war zu erwarten.