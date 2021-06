Corona-Fall bei Schweden: Top-Talent Dejan Kulusevski positiv getestet

Nach der spanischen Nationalmannschaft und der niederländischen Elftal hat auch die schwedische Dreikronen-Elf in der Vorbereitung auf die am Freitag beginnende Endrunde der Europameisterschaft einen positiven Coronavirus-Fall zu beklagen. Dabei handelt es sich um Supertalent Dejan Kulusevski von Juventus Turin, der neben Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak in Abwesenheit von Sturm-Ikone Zlatan Ibrahimovic zu den größten Stars der Skandinavier zählt. Den Fall bestätigte der schwedische Verband am Dienstag.

