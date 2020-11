Corona-Fall beim FC Schalke 04 - DFB-Pokal-Spiel gegen Schweinfurt nicht in Gefahr

Ein weiterer Rückschlag für den FC Schalke 04 . Wie der Revier-Klub am Montagabend bekanntgab, wurde ein Spieler aus dem Lizenzspiel-Kader am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Der betroffene Spieler habe sich bereits in Quarantäne begeben, teilte der Verein mit.

Für Schalke-Trainer Manuel Baum ist die Nachholbegegnung der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt „wie ein Bundesligaspiel“. Nach 22 sieglosen Ligaspielen in Serie benötigt der angeschlagene Revierklub an diesem Dienstag (16.30 Uhr, Sky) gegen den Viertligisten dringend ein Erfolgserlebnis. „Wir haben unterstrichen, wie wichtig das Spiel für uns ist“, sagte Baum am Montag. „Ich erwarte hundertprozentigen Einsatz wie in einem Bundesliga-Spiel.“