Corona-Fall beim Gastgeber: Spiel des SC DHfK Leipzig in Kiel fällt aus

Leipzig. Ein Satz mit X: Der Einstieg des SC DHfK Leipzig in den Punktspielbetrieb nach der WM-Pause fällt aus. Die für den Sonntag angesetzte Partie beim amtierenden deutschen Handball-Meister THW Kiel kann nicht wie geplant angepfiffen werden. Das teilten die Messestädter am Samstagabend mit. Schuld daran sind nicht mögliche Wetterturbulenzen bei der Abreise, sondern ein Corona-Fall im Team der Hanseaten.

Der wurde bei der vor Spieltagen üblichen Testung am Freitag entdeckt. Welcher Akteur betroffen ist, teilte der Club nicht mit. Das gesamte Kieler Team musste sich im Anschluss in Quarantäne begeben. Für die Mannschaft von Coach Filip Jicha ist es bereits der zweite Vorfall dieser Art in der laufenden Bundesliga-Saison.

Das DHfK-Team erreichte die Nachricht im Bus auf dem Weg in den Norden. Auf Höhe von Soltau (Niedersachsen) kehrte die Mannschaft um und trat umgehend die Rückreise an. Die nächste Partie für die Messestädter steht laut Spielplan in der kommenden Woche an. Am 14. Februar (16 Uhr) sind sie beim Bergischen HC gefordert.