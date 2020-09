Corona-Fall in der belgischen Nationalmannschaft: Gesamtes Team wird getestet - Island-Spiel in Gefahr?

Nach einem Corona-Fall in der belgischen Nationalmannschaft wird das gesamte Team auf das Virus getestet. Die Tests sollten am Dienstag vorgenommen werden und auch den Mitarbeiterstab umfassen, teilte die Nationalmannschaft mit. Für Dienstagabend (20.45 Uhr) ist in der Nations League ein Spiel zwischen Belgien und Island angesetzt. Je nach Ausgang der Tests könnten sich die Ergebnisse auch auf die Austragung der geplanten Begegnung auswirken.

Bereits am Sonntag war Verteidiger Brandon Mechele positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spieler des belgischen Meisters FC Brügge verließ daraufhin das Auswahlteam der "Roten Teufel" und begab sich in Quarantäne.

In der Auftaktpartie der Nations League hatte sich der WM-Dritte Belgien in Dänemark mit 2:0 durchgesetzt und sich an die Spitze der Gruppe 2 in Liga A gesetzt. Neben den ebenfalls siegreichen Engländern (1:0 gegen Island) ist das Team von Roberto Martinez Favorit auf die Qualifikation für die Endrunde.