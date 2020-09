Corona-Fall beim FC Schalke 04: Spieler vor Werder-Spiel positiv auf Covid-19 getestet

Der FC Schalke 04 hat einen positiven Corona-Fall im Kader. Das gab der Verein am Freitagmittag bekannt. Demnach soll es sich um einen Spieler der Bundesliga-Mannschaft handeln, die am Samstag gegen den SV Werder Bremen spielt.

"Der betroffene Spieler befindet sich seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Quarantäne. Bei einer Testreihe am vergangenen Dienstag (22.9.) war das Resultat des nun betroffenen Spielers noch negativ ausgefallen", teilte der Verein am Freitagmittag mit. Der Mannschaftsarzt befinde sich nun im Austausch mit den zuständen Behörden, um weitere Maßnahmen zu besprechen. Eine Absage des Spiels sei aber nicht nötig, sagte Trainer David Wagner.

In Gelsenkirchen waren die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen sehr hoch. Der Wert der Neuinfizierten lag lange über der Verbotsschwelle von 35, weshalb auch lange nicht klar war, ob das Spiel gegen Werder vor Zuschauern stattfinden kann. Am Freitagmittag sah es danach aus, als ob 11.000 Fans in die Veltins-Arena dürften. Die endgültige Entscheidung treffen die Behörden aber erst am Samstag.