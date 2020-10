Corona-Fall: Island-Trainer Hamrén muss mit Stab in Quarantäne – Belgien-Spiel findet dennoch statt

Der gesamte Mitarbeiterstab der isländischen Nationalmannschaft muss in Quarantäne, darunter auch Nationaltrainer Erik Hamrén. Grund dafür ist ein Corona-Fall bei einem Mitarbeiter im Hauptsitz des isländischen Verbandes in Reykjavik, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Die Spieler sind davon nicht betroffen.