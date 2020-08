Auftakt für Arminia Hannover wackelt: Zwei Corona-Fälle bei Lupo/Martini Wolfsburg

Die Vorfreude hätte nicht größer sein können, bei allen Amateurfußballern in Niedersachsen und damit auch beim SV Arminia Hannover. Der Oberliga-Auftakt im Rudolf-Kalweit-Stadion wird allerdings höchstwahrscheinlich ins Wasser fallen. Zwei Spieler von Gegner Lupo/Martini Wolfsburg haben sich mit dem Corona-Virus infiziert.

"Den Spielern geht es gut"

Das Wichtigste vorweg: Wie geht es den Spielern? "Ihnen geht es gut, sie sind zu Hause in Quarantäne", erzählt Luciano Mileo, Vorstandsmitglied bei den Wolfsburgern. Am Dienstag hatte der Oberligist erst einen Fall öffentlich gemacht, am Mittwoch folgte der zweite.

Und wie viele weitere Spieler müssen noch in Quarantäne? "Wir gehen von der Hälfte der Mannschaft aus, aber das sind nur Mutmaßungen", sagt Mileo. "Die Entscheidung liegt in den Händen des Gesundheitsamtes."