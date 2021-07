Eine Woche vor Beginn der Spiele: Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf in Tokio

Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das bestätigte das Organisationskomitee am Samstag. Angaben zur Person wie der Nationalität wollte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Es würden alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hieß es.

Eine Woche vor dem Beginn der Olympischen Spiele verharren die täglichen Coronavirus-Neuinfektionen in Tokio über der 1.000er-Schwelle. Der medizinische Berater der japanischen Regierung, Dr. Shigeri Omi, empfahl deshalb am Freitag weitere Restriktionen über den ohnehin in Tokio erklärten Notstand hinaus. Am Freitag wurden 1.271 neue Coronavirus-Fälle registriert, nach 1.308 - einem Sechsmonatshoch - am Donnerstag.