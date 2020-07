Corona-Fall bei Real Madrid: Positiver Test bei Stürmer Mariano Diaz 

Beim spanischen Meister Real Madrid gibt es einen positiven Corona-Befund. Stürmer Mariano Diaz ist positiv auf das Virus getestet worden. Dies vermeldete der Klub am Dienstag. Der Spieler sei jedoch bei "bester Gesundheit" und soll sich in häuslicher Quarantäne befinden, teilte der Verein mit. Inwiefern der Spieler Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, geht aus der Meldung nicht hervor. Bei allen anderen Spielern seien bei den obligatorischen Tests keine Befunde festgestellt worden.

Die Manchester Evening News sehen das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City (7. August) nun sogar in "ernsthafter Gefahr". Ob der Fall aber tatsächlich Auswirkungen auf die Partie hat, teilte zunächst keine der beteiligten Parteien mit. Klar ist jedoch: Diaz muss sich nun einer zweiwöchigen Isolation unterziehen und fällt damit für die Partie bei ManCity aus. Pikant: Großbritannien hatte Spanien erst am vergangenen Wochenende von der Liste der sicheren Länder gestrichen und beschlossen, dass Urlauber, die von der iberischen Halbinsel zurückkehren in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. Das aus Spanien einreisende Real wurde von diesen Auflagen jedoch ausgenommen.