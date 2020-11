Corona-Fall bei Schalke 04: Spieler positiv getestet - Alle weiteren Tests negativ

Nun auch noch ein Corona-Fall: Die turbulenten Tage beim FC Schalke 04 setzen sich weiter fort. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, ist ein Profi der Lizenzspielermannschaft positiv auf COVID-19 getestet worden. "Der betroffene Spieler befand sich aufgrund von auftretenden Symptomen bereits vor Bekanntwerden des Testergebnisses in freiwilliger, vorsorglicher häuslicher Isolierung", hieß es in der Mitteilung von S04. Um welchen Profi handelte, gab der Verein nicht bekannt.

