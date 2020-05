Corona-Fälle beim 1. FC Köln: Geschäftsführer Wehrle lobt DFL-Konzept und erklärt weiteres Vorgehen

Geschäftsführer Alexander Wehrle vom 1. FC Köln hat bestätigt, dass es sich bei den drei mit dem Coronavirus Infizierten bei seinem Verein um zwei Spieler und einen Mitarbeiter handelt. Insgesamt sieht Wehrle die Fälle aber als Beleg dafür, dass das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgearbeitete Hygienekonzept greift. "Es zeigt, dass wir sehr zuversichtlich sein können, dass wir auf Basis dieses Konzepts in den Spielbetrieb gehen können", sagte Wehrle bei Sky. Es habe umgehend "intensive Rücksprache mit dem Gesundheitsamt" gegeben, erklärte Wehrle, der auch dem DFL-Präsidium angehört.

Deshalb sind auch nur die drei betroffenen Personen in die 14-tägige Quarantäne gegangen. Nach dem trainingsfreien Wochenende werden die negativ Getesteten am Montag noch einmal "engmaschig getestet". Danach wird es laut Wehrle noch einmal einen engen Austausch mit dem Gesundheitsamt geben, "auch um Dinge abzustimmen beim geplanten Übergang vom Gruppen- zum Mannschaftstraining". Aus der Politik hatte es am Samstag allerdings auch äußerst kritische Stimmen zum Umgang der Kölner mit den Corona-Befunden gegeben.