Corona-Fälle bei 1. FC Köln: Birger Verstraete widerspricht seinem Klub und rechnet mit weiteren Infektionen

Birger Verstraete hat als erster Bundesliga-Profi öffentlich deutliche Zweifel an der geplanten Saison-Fortsetzung geäußert und der Darstellung seines Klubs 1. FC Köln bezüglich der drei positiven Corona-Fälle im Team widersprochen. Insgesamt hält er den Umgang mit der Situation für leichtsinnig, "Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden, und das ist ein bisschen bizarr", sagte der belgische Mittelfeldspieler dem TV-Sender VTM.

Bei den Kölnern waren zwei Spieler und ein Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet", sagte Verstraete in dem Interview, über das Het Laatste Nieuws berichtete. Es sei daher "nicht ganz richtig", dass kein anderer aus dem Team der Kölner mit den Betroffenen in Kontakt gekommen sei. Der 26-Jährige rechnet mit weiteren Infektionen.

Verstraete: "Denke, dass sich das Virus verbreitet hat" "Ich denke auch daran, dass sich das Virus verbreitet hat", sagte Verstraete. Ihm stehe der Sinn derzeit nicht nach Fußball. Eine schnelle Wiederaufnahme der Saison hält Verstraete für "naiv". Kölns Mannschaftsarzt Paul Klein hatte bei der geplanten Fortsetzung des Gruppentrainings am Samstag derweil auf eine positive Entscheidung des Gesundheitsamtes verwiesen.

Er erklärte, dass die Behörde "kein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch den Trainingsbetrieb" erkannt habe: "Und deshalb ist auch keine kollektive Quarantäne angezeigt." Diese "so genannte häusliche Absonderung ist nur für Personen der Kategorie 1 vorgesehen. Nicht wir, sondern das Gesundheitsamt bewertet, auf wen dies zutrifft", erläuterte Klein: "Und nach diesen eindeutigen Kriterien gehen wir davon aus, dass durch die Maßnahmen im Trainingsbetrieb in Gruppen kein Spieler eine Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Spieler ist." Auch Kölns Sportchef Horst Heldt wertete die positiven Befunden in der Bild am Sonntag vor allem als Beleg dafür, dass die eingeleiteten Maßnahmen funktionieren.

Vertstraete glaubt, dass viele Profis für Saison-Abbruch sind Verstraete betonte indes, dass die Gesundheit seiner Familie und seiner Freundin für ihn "von größter Bedeutung" seien. Dies würden auch viele andere Spieler so sehen. "Fußball ist nicht das Wichtigste", meinte der Belgier. Er könne sich vorstellen, dass viele Profis bei einer anonymen Befragung für einen Abbruch der Spielzeit votieren würden. "Erst Gesundheit, dann Fußball", sagte Verstraete.