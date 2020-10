Corona-Fälle bei Viktoria Berlin: Spiel von Lok Leipzig beim Tabellenführer abgesagt

Für den 1. FC Lok, d er am Mittwoch sein letztes Spiel vor 999 Zuschauern mit 1:0 gegen den ZFC Meuselwitz gewinnen konnte , kommt die Absage gerade richtig. Aufgrund von großen Verletzungssorgen auf Seiten der Blau-Gelben ließ Trainer Almedin Civa bereits durchklingen, dass er für die Partie bei Viktoria kreativ werden muss. „Ich muss gucken, was da noch für Samstag übrig bleibt. Ansonsten fahren wir halt mit 13 Mann hin und gucken, was wir gegen den Ligaprimus so schaffen.“ Um dieses Problem muss er sich vorerst nicht kümmern.

Viktoria Berlin hat in der laufenden Spielzeit noch keine Punkte liegen gelassen und elf Spiele in Folge gewonnen. Eine Hausnummer, die ohnehin etwas zu groß für den 1. FC Lok Leipzig schien - vielleicht kommt der Lockdown für Lok zum richtigen Zeitpunkt. Tom Nattermann, der am Mittwoch gegen Meuselwitz den Siegtreffer zum 1:0 erzielte, hatte nach der Partie allerdings vor Optimismus gestrotzt. „Wir müssen uns da nicht verstecken. Wir fahren ohne Druck hin, wollen aber natürlich auch was mitnehmen. Wir glauben, dass wir gegen jeden Gegner in der Liga bestehen können.“