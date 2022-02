Corona-Fälle beim VfB: Fallersleben sagt Heimspiel ab, Handball-Saison wird verlängert

Der VfB Fallersleben hätte am Wochenende in der Handball-Oberliga gegen den Tabellenzweiten MTV Großenheidorn spielen sollen - die Partie wird allerdings verlegt. Der VfB hat einige Corona-positive Spieler. Nach Selbsttests, die positiv waren, hatte der VfB am Donnerstag bereits das Training vorsichtshalber ausfallen lassen. Inzwischen bestätigten sich positive Fälle nach PCR-Tests.

"Am Dienstag hatten wir noch gemeinsam trainiert. Wegen der Inkubationszeit weiß man ja nicht, was sich da noch bis zum Wochenende entwickelt, da kann es ja noch Nachzügler geben. Also haben wir Kontakt zu Großenheidorn aufgenommen. Wir wollen eine mögliche Kette unterbrechen", so VfB-Coach Mike Knobbe. Die Klubs einigten sich auf eine Neuansetzung am 14. Mai. Knobbe hofft, dass es bei den bisher bekannten Fällen bleibt, dann könnte man nächste Woche wieder mit dem Großteil der Mannschaft trainieren.