Mehrere Corona-Fälle: Drittliga-Partie zwischen Würzburg und Braunschweig abgesagt

Nach mehreren Corona-Fällen bei den Würzburger Kickers ist das für Montagabend geplante Drittliga-Spiel von Eintracht Braunschweig abgesagt worden. Das bestätigten die Niedersachsen am Mittag.

"Bei den Kickers waren am Wochenende im Rahmen der PCR-Testungen vier positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten. Da auch weitere Spieler bereits von Erkältungssymptomen betroffen und krankgeschrieben sind und somit ebenfalls nicht zur Verfügung stehen, sind die formellen Anforderungen für eine Spielabsage eingetreten", heißt es in einer Mitteilung der Eintracht.