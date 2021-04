Corona-Fälle bei Hertha BSC: Trainer Dardai betroffen - Mannschaft begibt sich in Isolation

Drei Tage vor dem nächsten Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Mainz 05 hat Hertha BSC drei Corona-Fälle zu beklagen, die die Vorbereitung auf den Abstiegsgipfel und wohl auch den weiteren Verlauf der Saison erheblich beeinflussen. Wie der Hauptstatdklub am Donnerstag mitteilte, wurden Cheftrainer Pál Dárdai, Co-Trainer Admir Hamzagić und Stürmer Dodi Lukébakio positiv getestet und anschließend "umgehend" von der Mannschaft "separiert". Das Trio sei symptomfrei und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Gleiches gilt für Assistenzcoach Andreas Neuendorf, der als Kontaktperson ersten Grades gilt. Das Team wird nun übergangsweise von Sportdirektor Arne Friedrich, der im Besitz einer Trainer-A-Lizenz des DFB ist, betreut.

Anzeige