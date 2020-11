Corona-Fälle bei Real Madrid: Eden Hazard und Casemiro positiv getestet

Corona-Schock für Real Madrid : Beim spanischen Top-Klub wurden zwei Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Wie die "Königlichen" am Samstag mitteilten, handelt es sich dabei um Eden Hazard und Casemiro. Sowohl der belgische Offensivspieler aus auch der brasilianische Mittelfeldspieler fallen damit vorerst aus.

Die am Freitag durchgeführten PCR-Tests waren bei Hazard und Casemiro positiv. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sind alle weiteren Spieler, Trainer oder Betreuer negativ getestet worden. Das gilt auch für die Antigen-Tests, die am Samstagmorgen im gesamten Team durchgeführt wurden. Dort haben ebenfalls nur Hazard und Casemiro positive Ergebnisse erzielt.