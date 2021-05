Neue Testreihe: Zwei Corona-Fälle bei Schalke 04 – Hertha-Spiel vorerst nicht in Gefahr

Nachdem am Montag auf Schalke ein Profi positiv auf einen Corona-Schnelltest reagiert hatte, wurde beim dem schon feststehenden Bundesligabsteiger eine PCR-Testung durchgeführt: Das Ergebnis gab der Klub jetzt bekannt.

"Die PCR-Testreihe vom gestrigen Montag (10. Mai) hat zwei positive Covid-19-Befunde bei Lizenzspielern des FC Schalke 04 ergeben. Darunter ist auch der gestern im Rahmen der täglich durchgeführten Schnelltestung aufgedeckte Corona-Verdachtsfall", schreibt der Verein in einer Mitteilung auf der Homepage. "Beide Spieler befinden sich in häuslicher Isolation und sind asymptomatisch."

Hertha-Spiel "steht nach derzeitigem Stand nichts im Wege"

Das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC am Mittwochabend (18 Uhr/Sky) soll aber nicht in Gefahr sein. "Vor der Abreise wurden erneut Schnell- und PCR-Tests durchgeführt, um die maximale Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten zu garantieren", heißt es weiter in der Mitteilung. "Einer Austragung des Bundesliga-Heimspiels gegen Hertha BSC steht nach derzeitigem Stand nichts im Wege."