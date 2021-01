Corona-Fälle, Spielabsagen, Nachrücker: Das ist der Krisenplan der Handball-WM

Doch was passiert, wenn es weitere Corona-Fälle gibt, weitere Teams nach Tschechien und den USA ihren Rückzug erklären? Der Weltverband IHF hat dafür einen 30-seitigen Krisenplan erstellt. Sechs Teams wurden als Nachrücker benannt. Nach Nordmazedonien und der Schweiz, die bereits in Richtung Kairo unterwegs sind, stehen als nächste Länder die Niederlande, Montenegro, die Ukraine und Serbien als Reserveteams auf der Liste.

Die Schlüsselpunkte des Corona-Krisenpapiers:

Wenn ein Team – aufgrund von Corona oder Visa-Problemen- zu spät anreist, wird das versäumte Spiel mit 0:10-Toren als verloren gewertet.

Schafft es ein Team auch zum zweiten Spiel nicht, wird es vom Turnier ausgeschlossen.

Jedes Team muss mindestens zehn Spieler (inklusive Torhüter) plus Trainer und Arzt/Physiotherapeut zum Spiel aufbieten. Gelingt das nicht, wird die Partie als verloren gewertet.

Dafür wurde der Kader von 18 auf 20 Spieler angehoben. Am Tag vor dem ersten WM-Spiel muss ein Team einen 35-köpfigen Kader einreichen. Fünf Spieler können während der WM getauscht werden. Alle an der WM beteiligten Akteure – Spieler, Staff, Funktionäre, Freiwillige und Journalisten – sollen in einer "roten Zone" vom Rest der Bevölkerung isoliert werden. In der WM-Blase sollen zudem regelmäßig mit einem PCR-Test auf Corona getestet werden.