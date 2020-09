Corona-Fälle: SV Arminia tauscht das Heimrecht mit Lupo/Martini

Zwei Corona-Fälle, 14 Spieler in Quarantäne - Lupo/Martini Wolfsburg ist der erste Verein in niedersächsischen Amateurfußball gewesen, der das durchmachen musste. Er wird sicherlich nicht der letzte bleiben. Klar ist nun: Das Auftaktspiel der Wolfsburger in der Oberliga am 6. September beim SV Arminia Hannover wird auf den 30. September verschoben. Verbunden mit einem Heimrechttausch.