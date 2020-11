Kaum Symptome und dennoch Spätfolgen? Die schleichende Corona-Gefahr im Sport

Doch was bedeutet die Diagnose für andere Sportler? Könnte ein leichter „Corona-Schnupfen“ ohne starke Symptome sich am Ende lebensbedrohlich auswachsen, wie es die ärztlichen Untersuchungen bei DEL-Profi Möser nahelegen? Er selbst hat derzeit Trainingsverbot. Vor wenigen Tagen erst stellten Ärzte die beunruhigende Diagnose: Myokarditis. Das Besondere daran: Möser hatte keine Beschwerden. Nur durch ein Routine-EKG und eine anschließende MRT an der Charité in Berlin kam die gefährliche Herzerkrankung ans Licht.