Corona grassiert beim FC Eilenburg: Trainer, Sportchef und Stürmer hat's erwischt

Eilenburg. Über viele Wochen und Monate machte Corona um den FC Eilenburg einen großen Bogen: Vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen die VSG Altglienicke häufen sich aber die Ausfälle. Neben Andreas Naumann wird auch Stürmer Benjamin Luis nicht mitmischen können. Sein Corona-Test vor dem Training am Dienstag war positiv. Genau wie der von Trainer Nico Knaubel und Sportchef Stephan Hofmann. Beide werden am Samstag nur aus der Ferne die Daumen drücken können. Stattdessen übernehmen die Co-Trainer Sebastian Heidel und Markus Urban das Kommando. Anzeige

„Die Vorzeichen sind nicht ideal, aber wir sind lange verschont geblieben“, nimmt Hofmann – leicht verschnupft – am Telefon die Lage gelassen. Nicht nur Corona setzt dem FCE derzeit zu. Auch von Maik Georgi gab es keine guten Neuigkeiten. Nach einer weiteren Untersuchung am Mittwoch sieht es nach einer Herzmuskelentzündung und längeren Pause für den Winter-Neuzugang aus. „Das ist extrem bitter für Maik und uns, aber die Gesundheit hat an dieser Stelle oberste Priorität“, so Knaubel, den Grippesymptome plagen.

Dafür kehrt Anton Rücker nach seiner abgesessenen Gelbsperre zurück. Auch Branden Stelmak trainierte nach Knieschmerzen und 14 Tagen Pause wieder mit, genau wie Philipp Sauer, der zuletzt zwei Wochen wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte.

"Werden nicht den Kopf in den Sand stecken"

Gegen Altglienicke gilt es, die makellose Heimbilanz fortzusetzen. Seit September hat der FCE zu Hause nicht mehr verloren. Wie man gegen das Berliner Top-Team, dass die Lizenz für die 3. Liga aber nicht eingereicht hat, punktet, zeigte unter der Woche der VfB Auerbach, der trotz zweimaligem Rückstand ein 2:2 erkämpfte und damit bis auf einen Punkt an die Eilenburger herangerückt ist. Etwas Zählbares wäre also auch auf dem Weg zum Klassenerhalt nahezu unabdinglich.

Dabei haben die Eilenburger viel gut zu machen. Das 0:6 im Hinspiel war einer der Tiefpunkte. Altglienicke war damals in allen Belangen überlegen und konnte vor allem in der Offensive nach Belieben agieren. Knaubel erinnert sich an den düsteren Auftritt an einem Freitagabend: „Sie waren sehr gut und uns fußballerisch und vom Tempo haushoch überlegen.“ Eilenburg wird deutlich mehr Gegenwehr an den Tag legen müssen, allerdings ist die Mannschaft seitdem gereift und gefestigt, so Knaubel. Dabei hofft nicht nur der Coach, dass sein Team bis zum Wochenende von weiteren Corona-Fällen verschont bleibt.

Vor allem der Teststreifen von Christopher Schulz muss negativ bleiben, ansonsten stünde der FCE ohne Torwart da und wäre nicht spielfähig. Das ging in dieser Saison schon einmal dem VfB Auerbach so. „Wir gehen davon aus, dass Schulle fit bleibt und wir spielen können“, sagte Hofmann optimistisch. Die Mannschaft jedenfalls ist heiß und engagiert. „Wir werden wegen den Corona-Fällen nicht den Kopf in den Sand stecken. Im Training sind alle mit Leidenschaft dabei. Das wollen wir auch am Samstag auf den Platz bekommen“, so Heidel.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.