Corona-Grenzwert in Köln zu hoch: DFB-Länderspiel gegen die Türkei wohl ohne Zuschauer

Der Corona-Grenzwert in Köln lag am Dienstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen bei 38,6. Damit sind nach der gültigen Coronaschutzverordnung die vom Deutschen Fußball-Bund angestrebten 9200 Stadionbesucher beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen die Türkei nicht zulässig. Die Grenze dafür liegt bei durchschnittlich 35 mit Corona infizierten Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Eine offizielle Entscheidung der lokalen Behörden gab es zunächst aber nicht.