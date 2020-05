Die Freigabe fehlt noch: Hallenrückkehr für Badenstedt, HSC & Co. verzögert sich

Für den TuS Bothfeld, Hannoverschen SC und TV Hannover-Badenstedt ist dies bereits seit dem 11. Mai gelebte Praxis. Das Trio trainiert seit zwei Wochen unter freiem Himmel und mit einem jeweils in Eigenregie erarbeiteten Hygienekonzept – das nun noch einmal angepasst werden muss. Die Trainingsgruppen werden fest zusammenbleiben, alles muss dokumentiert werden, ihren Ball sollen die bereits umgezogenen Sportler von zu Hause mitbringen.

„Viele Sportler mussten bislang ausharren, weil ihre Sportart nur in der Halle stattfinden kann“, sagte Pistorius. „Diese Zeiten sind nun erst einmal vorbei.“ Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen und die Abstandsregelungen müssen auch weiterhin eingehalten werden, Gemeinschaftsräume, Umkleiden sowie Dusch- und Sanitärräume (mit Ausnahme der Toiletten) dürfen nicht genutzt werden.

Sie wollen, sie dürfen, aber sie müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. Am 20. Mai hat Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, die Freigabe für den Sport unterm Hallendach erteilt. Ab Montag dürften die Handballer wieder, und dennoch stecken sie in den Startlöchern fest. Nicht zuletzt aufgrund des Feiertages am vergangenen Donnerstag fehlt den Klubs noch die Freigabe der Stadt.

Dinge, an die sie sich mittlerweile gewöhnt haben. Andreas Multhaupt, Abteilungsleiter des HSC und Vorsitzender der Handballregion Hannover, sieht die Öffnung der Sporthallen „als Belohnung für das Stillhalten in den vergangenen Wochen“. Bothfelds Abteilungsleiterin Angelika Bode bezeichnet die baldige Rückkehr „als nächsten Schritt auf der Leiter zurück zum Handballsport, so, wie wir ihn kennen. Das ist großartig, insbesondere die Jugendlichen sind heiß auf die Halle.“

Freigabe der Sporthallenverwaltung fehlt

Badenstedts Sportlicher Leiter Bernd Schröder und seine Mitstreiter organisieren das Training in Zeiten der Corona-Pandemie in erster Linie, damit die Kinder sich wieder bewegen können. „Und weil wir Angst haben, dass wir sie für unsere Sportart verlieren, wenn sie zu lange aussetzen.“

Das Einzige, was jetzt also fehlt: die Freigabe der Sporthallenverwaltung, wofür aber nicht nur Multhaupt Verständnis zeigt: „Da muss sicherlich noch einiges geregelt werden, vom Schließdienst, den Dienstplänen der Hausmeister, der Reinigung bis zu den Lüftungsanlagen. Ich persönlich gehe von der Woche nach Pfingsten aus.“ Das wäre frühestens in acht Tagen.