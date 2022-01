Corona-Sorgen immer größer: Weiteres Spieler-Trio bei deutschen Handballern positiv getestet

Neue Corona-Fälle: Der DHB teilte am Mittwochnachmittag mit, dass es neue Corona-Fälle im Team gibt. Wer, wie viele – diese Fragen wollte der DHB zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Beim Training, das auf freiwilliger Basis stattgefunden hat, waren nur zwölf Spieler anwesend.

Im Training mit dabei waren die Nachrücker Daniel Rebmann und Patrick Zieker, die am Mittwochmittag in Bratislava eingetroffen waren. Insgesamt hat Gislason schon sieben Spieler nachnominiert, nachdem es in den vergangenen Tagen bereits neun positive Corona-Fälle im DHB-Team gegeben hatte.