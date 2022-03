Corona: Recke Veit Mävers verpasst Debüt im Handball-Nationalteam

Großes Pech für Hannovers Handball-Recke Veit Mävers! Ein unklarer Corona-Testbefund verhindert sein bevorstehendes Debüt in der Nationalmannschaft. Er ist bereits am Donnerstag vom Lehrgang des deutschen Teams in Kamen-Kaiserau nach Hause gereist. Am Wochenende trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason zweimal auf Ungarn.