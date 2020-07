Wegen Corona: 96-Profi Genki Haraguchi verzichtet auf Heimaturlaub in Japan

Genki Haraguchi (29) ist nicht nur auf dem Platz ein Vorbild in Sachen Einsatz, sondern auch fernab des Rasens. Der 96-Japaner wollte in der Urlaubszeit bis zur neuen Saison eigentlich in die Heimat reisen – wegen Corona und drohender Quarantäne bei der Rückkehr verzichtet er aber auf die Asien-Tour.

Urlaub macht er trotzdem, dann eben in der Nähe: Es geht nach „Switzerland“ – also in die Schweiz, verrät Haraguchi.