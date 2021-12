Corona-Impfaktion des SC DHfK Leipzig: „Beeindruckend, wie das zündet“

Nicht nur auf, auch neben der Platte lautet fortan also die Devise: „Ärmel hoch und anpacken“. Das formulierte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther jüngst in Verbindung mit einer Impfaktion, als DHfK-Akteure und -Angestellte ihren Booster abholten. Zum 4. Advent legte der Bundesligist nach, startete abermals eine Kampagne in Sachen Immunisierung. Die ging vor dem Liga-Duell gegen die Ostwestfalen im Impfzentrum der Arena nun erfolgreich über die Bühne. Alle 500 Dosen gingen an den Mann und an die Frau. „Das war eine Riesennummer“, lobte Arena-Chef Philipp Franke die Aktion und den Zusammenschluss mit den Partnern DHfK und Uni Leipzig. „Wir freuen uns, dass 500 Dosen in fünf Stunden geimpft worden sind.“