Corona in Sachsen: Dynamo Dresden sieht sich von 2G-Regel hart getroffen

Dresden. Die steigenden Corona-Zahlen und ihre Auswirkungen nehmen auch Dynamo Dresden wieder in den Würgegriff. Zwar teilten die Schwarz-Gelben am Mittwoch mit, dass die Dresdner Gesundheitsbehörde trotz eines Corona-Falls im Umfeld der Mannschaft grünes Licht für eine uneingeschränkte Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs gegeben habe. Allerdings wachsen zugleich die Sorgen vor den Folgen der 2G-Regel, die wahrscheinlich ab kommender Woche in Sachsen gelten wird. Medienberichten vom Dienstag zufolge wurde Chris Löwe positiv auf das Virus getestet. Der Außenverteidiger des Fußball-Zweitligisten habe sich demnach in häusliche Quarantäne begeben. Die Sportgemeinschaft bestätigte am Mittwoch lediglich, dass die angeordnete Quarantäne nur für eine Person gelte. Um wen es sich handelt, teilte Dynamo nicht mit. Wie es hieß, laufen die Vorbereitungen auf das wichtige Auswärtsspiel am Freitag bei Holstein Kiel auf Hochtouren.

