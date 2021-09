Nach Corona-Infektion: Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter kehrt ins Training zurück

Nationalspieler Matthias Ginter hat nach seiner Corona-Infektion am Freitag zum ersten Mal wieder bei Borussia Mönchengladbach trainiert. Der Innenverteidiger, der wegen seines positiven Tests vor rund zwei Wochen aktuell nicht bei der Nationalmannschaft sein kann, hatte bereits am Donnerstag seine Quarantäne beendet. "Er war geimpft und muss sich da offenbar irgendwo angesteckt haben“, sagte Pressesprecher Markus Aretz damals.

Ginter hatte sich nach dem positiven Befund umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Am Wochenende zuvor hatte der Verteidiger im Spiel bei Bayer Leverkusen (0:4) noch auf dem Platz gestanden, musste aber vorzeitig ausgewechselt werden.

Am Freitag absolvierte er wieder eine individuelle Einheit. Das nächste Spiel der Borussen in der Bundesliga findet am 12. September gegen Arminia Bielefeld statt. Dann dürfte Ginter wieder mit dabei sein.