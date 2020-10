Nach Corona-Infektion bei Gnabry: Spieler des FC Bayern erneut getestet - Anschwitzen findet statt

Es war ein herber Schlag für den FC Bayern! Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Offensivspieler Serge Gnabry sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid am Abend soll dennoch stattfinden. Auch, weil es die UEFA-Regularien zulassen. Fraglich ist, ob ein Spieler zu engen Kontakt mit Gnabry hatte, da das Testergebnis erst nach dem Abschlusstraining am Dienstag bekanntgegeben wurde. Auf Bildern ist zu sehen, wie der deutsche Nationalspieler eine Dehnübung mit David Alaba machte.

Allerdings: Am Mittwochvormittag mussten sich alle Spieler des FC Bayern noch einmal auf das Coronavirus testen lassen. Bis 15 Uhr sollen die Ergebnisse vorliegen - ansonsten müsse laut UEFA das Spiel abgesagt werden. In den Bus zum Stadion dürfen dann nur die Spieler steigen, die auch wirklich einen negativen Befund vorlegen können. Kurios deshalb: Direkt nach dem Test bestritten die Spieler gemeinam das obligatorische Anschwitzen vor dem Spiel am Abend. Eigentlich wurde davon ausgegangen, dass es in der normalen Form ausfällt.

Nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit kann der Champions-League-Auftakt des FC Bayern gegen Atlético Madrid trotz der Corona-Infektion von Gnabry am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) stattfinden. "Mit einer regelmäßigen Testung, jeden Tag, kann man ausschließen, dass dort ein infektiöser Spieler teilnimmt. So lange alle negativ bleiben, kann man mit einer täglichen Testung ausschließen, dass dort Infektionen stattfinden", sagte Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin dem Sender Sky in einem Interview am Dienstagabend.