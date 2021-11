Nach Corona-Infektion: U21-Nationalspieler Tom Krauß zurück im Training des 1. FC Nürnberg

Mittelfeldspieler Tom Krauß vom 1. FC Nürnberg steht nach seiner Corona-Erkrankung erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Das gab der fränkische Zweitligist am Montag bekannt. Die 20 Jahre alte Leihgabe von RB Leipzig musste vergangene Woche wegen eines positiven Corona-Tests die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. Am kommenden Freitag trifft er mit dem "Club" im Auswärtsspiel auf den SV Sandhausen (19.30 Uhr, Sky).

Krauß hatte das EM-Qualifikationsspiel gegen Polen (0:4) am vergangenen Freitag verpasst und wird dem Nationalteam auch am Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino fehlen (18.15 Uhr/ProSieben MAXX). Für Krauß war dies nach seiner Kopfverletzung, die er sich Ende Oktober im Spiel gegen den Hamburger SV (2:4 i. E.) zugezogen hatte, bereits die zweite Zwangspause binnen kurzer Zeit.