Nach Corona-Infektion: Verteidiger Benjamin Pavard zurück im Mannschaftraining des FC Bayern

Pavard, der im Sommer 2019 für eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart zu den Münchenern gewechselt war, hatte das Spiel gegen Union Berlin am vergangenen Samstag (4:0) aufgrund einer Corona-Infektion verpasst. Für die Partie beim SC Freiburg am 2. April (15.30 Uhr, Sky) steht der Franzose nun wieder zur Verfügung.

Bei den Bayern lichtet sich die Abwesenheitsliste damit weiter. Am Dienstag hatte bereits Außenverteidiger Alphonso Davies wieder Teile des Team-Trainings absolviert. Bei dem Kanadier waren Mitte Januar nach einer Corona-Infektion Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden. Wann Davies wieder voll belastbar ist und in den Spielbetrieb eingreifen kann, ist trotz seines nächsten Schritts in Richtung Comeback weiter offen. Zuletzt stand der 21-Jährige am 1. Dezember 2021 gegen den VfL Wolfsburg (4:0) in der Bundesliga auf dem Platz.