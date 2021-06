Nach Corona-Infektion: Spanien-Kapitän Sergio Busquets steht wieder im Aufgebot

Dort tritt der Titelmitfavorit am Samstag (21 Uhr) gegen Polen an. Die Spanier waren ohne Busquets am Montag zum Auftakt in der Gruppe E nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinausgekommen.

Busquets hatte zehn Tage in Selbstisolation in Barcelona verbracht. Ein Einsatz gegen Polen, das sein erstes Gruppenspiel 1:2 gegen die Slowakei verloren hatte, dürfte aber ausgeschlossen sein. Angaben machte der Verband dazu in seiner Mitteilung nicht. In der Pressekonferenz am Abend in Sevilla sollte Angreifer Alvaro Morata zusammen mit Trainer Luis Enrique auftreten.