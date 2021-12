Corona-Folgeschäden bei Joshua Kimmich: Das sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Nach einem Monat in Quarantäne "scharrte" Joshua Kimmich vom FC Bayern München bereits "mit den Hufen". So berichtete es Trainer Julian Nagelsmann. Nun konnte sich der ungeimpfte Nationalspieler nach seiner Corona-Infektion zwar frei testen, aber aus einem Comeback im Fußballstadion noch vor Weihnachten wird trotzdem nichts. Covid-19 hatte Folgen für Kimmichs Lunge. Auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, Sky) sprach Nagelsmann erneut über die Situation bei Kimmich und den Plan mit dem Nationalspieler - dabei bezog der Chef-Coach auch Eric-Maxim Choupo-Moting mit ein. Und sprach von einer identischen Situation. Anzeige

"Sie haben leichte Infiltrationen in der Lunge von der Infektionen. Beide sollen nichts belasten und haben zehn Tage Pause. Dann wird ein neues Testbild gemacht, bei Choupo-Moting ist es etwas früher. Unter sehr geringer Belastung dürfen sie regenerativ ein bisschen was machen. Aber keine große Belastung für das Herz und generell den Körper. Zur Rückrunde sind sie wieder bei der Mannschaft. So ist es erstmal geplant und ich gehe auch stark davon aus", erklärte Nagelsmann. Bei Kimmich macht sich der Bayern-Trainer "gar keine Sorgen, weil die Infiltration nicht dramatisch" ist. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, Folgeschäden seien nicht zu erwarten. Kimmich habe "auch keine schweren Symptome". Bei Choupo-Moting sei die Symptomatik intensiver als bei Kimmich, "aber ich habe keine Sorgen über die Leistungsfähigkeit", sagte Nagelsmann.