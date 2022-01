Die Corona-Krise im DHB-Team zeigt: Es passt mit dem Nachwuchs im deutschen Handball

Chapeau! Das Polen-Spiel, das war Handball-Teambuidling der Extraklasse. Ein Hochgenuss für Mannschaftssportliebhaber. Für mich das Highlight einer deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren. Neun Ausfälle, in der Not zusammengewürfelt, den Corona-Spuk im Hinterkopf – und dann hauen die Jungs so ein Ding raus. Jeder hat einen unbedingten Siegeswillen ausgestrahlt. Das habe ich in der Intensität so lange nicht gesehen.

